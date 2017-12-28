Два жителя Омска сдавали краденные с кладбища бюсты на металлолом

НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Омске на кладбище задержали двух местных жителей, которые могут быть причастны к многочисленным хищениям бюстов известных горожан, которые они сдавали на металлолом, сообщает в четверг УМВД по региону.

"В качестве подозреваемых в краже допрошены двое мужчин 31-го и 29-ти лет. Предварительно установлено, что фигуранты совершили хищение бронзовых бюстов, установленных на местах захоронений председателя Омского горисполкома, почетного гражданина города Омска Юрия Глебова и бывшего ректора Омского государственного технического университета Николая Жилина", — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что мужчин задержали сотрудники управления Росгвардии по Омской области на территории Северо-восточного кладбища при попытке кражи чугунной оградки и доставили их в отдел полиции. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что задержанные также причастны к хищению бронзовых скульптур с мест захоронений известных омичей. Причиненный ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиона рублей.

"Кроме того, в ноябре 2017 года от представителей кладбища поступили заявления о краже бронзовых барельефов с надгробий Чечурина Льва Анатольевича, Дианова Александра Николаевича, Щекотова Константина Никитича, Поварцова Николая Константиновича, Дрейера Николая Михайловича, Генова Василия Григорьевича", — также сообщили в полиции. Устанавливается причастность фигурантов к совершению этих и других аналогичных преступлений.

"По версии следствия, подозреваемые распиливали изделия на пластины и сдавали в пункт приема цветного металла в Октябрьском округе. Установлено, что за сданные 65 килограммов бронзы мужчины выручили 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Санкция статьи УК РФ "кража" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.