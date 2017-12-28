Комиссия в Тюмени установит, безопасен ли горевший утром пансионат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Комиссия в Тюмени выясняет, безопасен ли для жильцов горевший утром пансионат, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС Сергей Юсько.

Как сообщалось ранее, утром в четверг в Тюмени загорелся восьмиэтажный пансионат на улице Судостроителей. Площадь воспламенения составила 100 квадратных метров, горели одна из комнат и кровля. Были эвакуированы 170 человек. Через некоторое время пожар был ликвидирован.

"Сейчас на месте работает комиссия, устанавливает ущерб и то, безопасно ли жильцам возвращаться. Людей пока пускают только забрать вещи", — сказал Юсько, уточнив, что еще неизвестно, сколько жильцов согласятся остановиться в пункте временного размещения.

По информации областного ГУ МЧС, пунктом временного размещения является гостиница "Колос" на улице Мельникайте. Туда направлен подвижный пункт обогрева и три автобуса тюменского пассажирского автотранспортного предприятия.

Управление отмечает, что в результате пожара повреждена кровля здания по всей площади, а также внутренняя отделка трех квартир и вещи, находящиеся там. Причина ЧП устанавливается.

Сергей Юсько рассказал РИА Новости, что позавчера в здании уже было возгорание – небольшой пожар случился, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в одной из комнат. Из-за дыма были эвакуированы семь человек.