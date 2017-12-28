На Сахалине остаются без света почти три тысячи человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число потребителей, оставшихся без электроснабжения в Сахалинской области из-за метели и ветра, сократилось примерно до 2,85 тысячи человек, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

С 11.00 понедельника до 17.00 вторника из-за снега, метели и ветра с порывами до 35 метров в секунду происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО "РАО ЭС Востока" – "Сахалинэнерго").

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей городов Южно-Сахалинск, Холмск, Углегорск и Шахтерск, 47 населенных пунктов в Макаровском, Долинском, Александровск-Сахалинском, Холмском, Тымовском, Невельском и Углегорском районах области — всего около 23,4 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 19,5 МВт.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 14 населенных пунктах Холмского и Углегорского районов (около 2,85 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Задействован один резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 32 бригады в составе 148 человек и 63 единиц специальной техники. "Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ – 12.00 31 декабря", — отмечает министерство.

В результате обрушившегося на Сахалин в понедельник циклона в трех районах области был введен режим ЧС. Повреждены крыши 28 жилых домов и трех социально значимых объектов. Приостановлено движение на нескольких участках автодорог, не работает паромная переправа на материк, прервано морское сообщение с Курилами, отменены пригородные поезда. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.