Дело об убийстве пауэрлифтера Драчева направили в суд в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края в четверг направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По версии следствия, обвиняемый, обладающий навыками рукопашного боя и желавший продемонстрировать свое физическое превосходство, спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом ранее ему незнакомым спортсменом.
От полученных травм спортсмен скончался в больнице.
"Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровска по статье "убийство из хулиганских побуждений". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.