Дело об убийстве пауэрлифтера Драчева направили в суд в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края в четверг направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что во время драки в центре Хабаровска 20 августа 2017 года Драчев потерял сознание, позже он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

По версии следствия, обвиняемый, обладающий навыками рукопашного боя и желавший продемонстрировать свое физическое превосходство, спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом ранее ему незнакомым спортсменом.

Как отмечает прокуратура, во время драки обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела, а также применял приемы борьбы, от которых спортсмен падал на тротуар. После того, как от полученных травм потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову, говорится в сообщении.

От полученных травм спортсмен скончался в больнице.

"Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровска по статье "убийство из хулиганских побуждений". Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.