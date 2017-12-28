В Хакасии чиновник получил срок за продажу земли дешевле реальной цены

КРАСНОЯРСК, 28 дек. — РИА Новости. Глава Усть-Абанского поссовета Усть-Абанского района Хакасии приговорен к году колонии общего режима за продажу участка земли по заниженной более чем 400 раз стоимости, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении главы Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия Сергея Новоселова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Судом Новоселову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

Суд и следствие установили, что подсудимый в 2015 году незаконно дал согласие на продажу своему знакомому участка, находящегося в зоне перспективной малоэтажной застройки. При этом не было проведено аукциона. Участок был реализован за 410 тысяч рублей, в то время как его реальная стоимость составляет более 168 миллионов рублей.