Из загоревшегося пансионата в Тюмени эвакуировали 170 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Сто семьдесят человек эвакуировали в Тюмени из загоревшегося пансионата, сообщает в четверг региональное ГУ МЧС.

По данным управления, информация о пожаре на улице Судостроителей в восьмиэтажном доме пансионного типа поступила в 06.12 по местному времени.

"Уже через пять минут первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Происходило интенсивное горение в комнате на восьмом этаже, а также огонь охватил кровлю здания на площади 100 квадратных метров. Оценив обстановку, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации людей из здания и тушению пожара. Из здания были эвакуированы 160 человек. Еще 10 человек были выведены из зоны опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам", — уточняет ведомство.

По информации ГУ МЧС, на месте были созданы два участка тушения воспламенения. На первом пожарные осуществляли тушение горящей квартиры, на втором — тушение кровли. Воду подавали из реки Тура, находящейся в одном километре от указанного дома. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 96 человек и 33 единицы техники. Сейчас пожар уже ликвидирован, ведутся разбор и проливка сгоревших конструкций.