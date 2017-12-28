С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. При взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек, рассказала вице-губернатор города Анна Митянина в своем Twitter.
Ранее городские власти сообщили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.
Накануне вечером в камере хранения в "Перекрестке" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.