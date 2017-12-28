Под Красноярском шесть человек пострадали в ДТП

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса, трактора и легкового авто в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня ночью на 1161 километре автодороги Р-255 "Сибирь" 32-летний водитель, управляя автобусом SsangYong Istana", двигаясь со стороны Иркутска в сторону Красноярска, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором Т-150 под управлением 60-летнего водителя, с последующим столкновением с иномаркой. По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса SsangYong Istana находилось 15 пассажиров, 6 потребовалась медицинская помощь, в том числе водителю автобуса", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают специалисты, обстоятельства устанавливаются. Пассажиры автобуса доставлены в ОМВД России по Нижнеингашскому району для обогрева. В ведомстве сообщили, что четыре человека госпитализированы. Тяжесть травм уточняется.