В Хабаровском крае более пяти тысяч человек остаются без электричества

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Более пяти тысяч человек в 15 поселках Хабаровского края в четверг остаются без электроэнергии из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС России.

В связи с прохождением глубокого циклона 28 декабря в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах прогнозируется снег, метель, ветер порывами до 22 метров в секунду. Циклон оказывает влияние на регион со вторника.

"На утро четверга отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в трех муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 1,25 тысячи жилых дома, в которых проживает 5,27 тысячи человек, девять социально значимых объектов – три детсада, четыре школы, два фельдшерско-акушерских пункта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала действия циклона под отключение от электроснабжения попало 24 населенных пункта – 2,81 тысячи домов, 17,5 тысячи человек, 54 социально значимых объекта.

На территории Хабаровского края в связи с низкой видимостью на дорогах сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на трассах Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Лидога-Ванино, Селихино – Николаевск-на-Амуре. Отменено четыре автобусных рейса. Дороги расчищают 42 бригады дорожных служб. Выставлены посты ГИБДД. Скопления транспорта нет.