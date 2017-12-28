Суд передал государству имущество экс-главы Госавтодорнадзора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Суд во Владивостоке обратил в доход государства имущество на 15 миллионов рублей экс-главы приморского Госавтодорнадзора, которого осудили за взяточничество, сообщает прокуратура Приморского края.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего руководителя управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за взятки на общую сумму в 2,5 миллиона рублей от двух ИП. Также ему назначили штраф в 11 миллионов рублей.

"Фрунзенским районным судом Владивостока принято решение об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, когда фигурант занимал должность начальника краевого управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора, он купил три квартиры, один гараж и автомобиль за 15,19 миллиона рублей, что превышало его общий доход за три года, а совокупный доход чиновника за шесть лет составил почти в три раза меньше указанной суммы.