Госдеп США призвал американцев избегать района взрыва в Петербурге

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Госдеп США опубликовал сообщение в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, призвав американских граждан избегать данного района и следить за сообщениями местных СМИ.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. В результате взрыва пострадали десять человек.

"СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Граждане США должны избегать этой области и следить за местными СМИ для дальнейшей информацией", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

В госдепе также призывали сохранять бдительность и "предпринять соответствующие шаги для улучшения личной безопасности".