Взрыв в Петербурге: НАК уточнил число пострадавших

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве неустановленного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"Около 18.45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина", — говорится в сообщении.

Взрыв в магазине

По предварительным данным, причиной взрыва стало начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. Бомба, как полагают в Следственном комитете, сработала в камере хранения супермаркета.

При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

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Компания, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", усилит контроль заподозрительными предметами вмагазинах, втом числе иза теми, которые оставляются вкамерах хранения, после взрыва впетербуржском "Перекрестке", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы

"В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе, оставляемыми посетителями в камерах хранения", — сказал представитель X5.

Власти Петербурга окажут помощь

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил в своем Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

"Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи", — написал Кибитов.

"Вспышка, потом темнота"

Свидетели взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге рассказали подробности происшествия.

"Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты чего-то металлического вытаскивал хирург", — заявила в интервью 78.ru одна из пострадавших Инна Кобелева.

"Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю — мы вдвоем живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили", — рассказала Алле Евгеньевна в интервью РЕН ТВ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Петербурге. Съемка с места ЧП

Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим. "Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем", — сказала она корреспонденту РИА Новости.