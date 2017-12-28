ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек – РИА Новости. Мощный циклон на Сахалине повредил кровли 46 зданий, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По состоянию на 09.00 (01.00 мск) циклон завершает оказывать свое влияние на территорию области. В результате его воздействия оказалась частично повреждена кровля 46 зданий. Уточнение характера и объема повреждений, а также ремонтные работы запланированы на 28 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до улучшения погодных условий и окончательной расчистки дорог остается закрытым движение автотранспорта на нескольких участках автодорог.

Без электроснабжения, по данным пресс-службы "Сахалинэнерго", остается 16 населенных пунктов, 12 из них обесточены полностью, четыре — частично. В устранении последствий задействованы 32 бригады "Сахалинэнерго" — 148 человек и 63 единицы техники. Всего для устранения последствий циклона задействованы 1161 человек и 344 единиц техники.

"На западном побережье острова по-прежнему сохраняется сложная погодная обстановка из-за метели. В связи с этим производить ремонтные работы на ЛЭП в Углегорском районе затруднительно. Перед энергетиками стоит задача до конца недели восстановить штатную схему электроснабжения населенных пунктов Углегорского района", — отметили в энергокомпании.

Наибольший удар непогода нанесла западному побережью Сахалина, где порывы ветра превышали 40 метров в секунду.

Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. Паромная переправа остается закрытой до 30 декабря.