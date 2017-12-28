"Вспышка, потом темнота": очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Свидетели взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали десять человек, рассказали подробности происшествия.

"Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты чего-то металлического вытаскивал хирург", — заявила в интервью 78.ru одна из пострадавших Инна Кобелева. Она отметила, что находилась в трех-четырех метрах от камеры хранения, куда было помещено взрывное устройство.

"Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю — мы вдвоем живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили", — рассказала Алле Евгеньевна в интервью РЕН ТВ.

Жительница Санкт-Петербурга говорила по телефону с одной из посетительниц магазина, когда прогремел взрыв. "Она сказала мне, что она стояла в кассе, прозвучал громкий взрыв, двери вышибло, ее оглушило. Там кричали, что в самом помещении было много тех, кто застрял. Она пыталась им чем-то помочь", — сообщила Ксения в интервью Пятому каналу

Другие очевидцы, опрошенные телеканалом, приняли звук взрыва за салют. "Мы сидели дома, произошел "ба-бах", мы подумали, что это салют. По истечении трех минут начали верещать сирены. Когда мы вышли с молодым человеком, я увидела, что на перекрестке стоит очень много машин скорой помощи и пожарные стоят, все оцеплено", — рассказала Анастасия.

Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим."Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем", — сказала она корреспонденту РИА Новости.

Взрыв в петербургском супермаркете прогремел в среду вечером. Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.