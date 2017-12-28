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Происшествия

"Вспышка, потом темнота": очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (34)
02:5828.12.2017
(обновлено: 03:22 28.12.2017)
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© REUTERS / Anton VaganovСотрудники МЧС и полиции около супермаркета Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017Сотрудники МЧС и полиции около супермаркета Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© REUTERS / Anton Vaganov

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Свидетели взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали десять человек, рассказали подробности происшествия.

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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"Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты чего-то металлического вытаскивал хирург", — заявила в интервью 78.ru одна из пострадавших Инна Кобелева. Она отметила, что находилась в трех-четырех метрах от камеры хранения, куда было помещено взрывное устройство.

"Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю — мы вдвоем живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили", — рассказала Алле Евгеньевна в интервью РЕН ТВ.

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© REUTERS / Anton Vaganov
В Петербурге после взрыва образовалась двухкилометровая пробка
Жительница Санкт-Петербурга говорила по телефону с одной из посетительниц магазина, когда прогремел взрыв. "Она сказала мне, что она стояла в кассе, прозвучал громкий взрыв, двери вышибло, ее оглушило. Там кричали, что в самом помещении было много тех, кто застрял. Она пыталась им чем-то помочь", — сообщила Ксения в интервью Пятому каналу.

Другие очевидцы, опрошенные телеканалом, приняли звук взрыва за салют. "Мы сидели дома, произошел "ба-бах", мы подумали, что это салют. По истечении трех минут начали верещать сирены. Когда мы вышли с молодым человеком, я увидела, что на перекрестке стоит очень много машин скорой помощи и пожарные стоят, все оцеплено", — рассказала Анастасия.

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим.
"Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем", — сказала она корреспонденту РИА Новости.

Взрыв в петербургском супермаркете прогремел в среду вечером. Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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