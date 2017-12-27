X5 Retail окажет поддержку пострадавшим при взрыве в петербургском магазине

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в петербуржском супермаркете "Перекресток", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы X5 Retail.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

"Коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", — сказал представитель X5 Retail.

СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.

Как в свою очередь сообщили в НАК, при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Петербурге, пострадали десять человек.

Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж>>