X5 Retail окажет поддержку пострадавшим при взрыве в петербургском магазине

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в петербуржском супермаркете "Перекресток", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы X5 Retail.
"Коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", — сказал представитель X5 Retail.
СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.
Как в свою очередь сообщили в НАК, при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Петербурге, пострадали десять человек.