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Происшествия

Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого

23:3627.12.2017
(обновлено: 23:44 27.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве Лефортовский суд санкционировал арест экс-главы следственного управления СК России по ЦАО Москвы, начальника правового отдела "Роснефти" Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.

"Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года", — сказала судья Елена Галиханова.

Защита Крамаренко намерена обжаловать арест своего клиента.

"Мы просили домашний арест в московской квартире. Следователь, прося об аресте, назвал стандартный набор обоснований. В остальном — без комментариев", — заявила адвокат Елена Федулова.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Защита экс-главы СУСК по ЦАО Москвы Крамаренко намерена обжаловать арест
На процесс по аресту не пустили СМИ, так как он был закрытым. После ареста на кроссовках Крамаренко были шнурки, хотя обычно перед тем, как отправить человека в изолятор временного содержания или следственный изолятор, их снимают.

"Роснефть" дистанцируется

В "Роснефти" подтвердили, что Крамаренко действительно ее сотрудник. От других комментариев отказались, мотивировав это тем, что арестованный проходит по делу, которое никак не связано с компанией.

"Дело, по которому совершается процессуальное действие, не имеет никакого отношения ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании", — сказал вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Стоп-кадр оперативной съемки МВД задержания Захария Калашова. Архивное фото
© МВД России
Шакро Молодой не признает вину в вымогательствах и держании "общака"
Он не уточнил должность Крамаренко, отметив лишь, что в компании Крамаренко занимался вопросами безопасности.

От работы в СК до СИЗО

Крамаренко сделал неплохую карьеру в Следственном комитете, дослужившись до главы следственного управления Москвы по Центральному административному округу.

Эту должность Крамаренко оставил после того, как было возбуждено дело о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого. В марте этого года он устроился на работу в "Роснефть".

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко по этому делу ранее допрашивали в качестве свидетеля. При этом он "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах".

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков известный под прозвищем Итальянец в Никулинском суде города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Помощник Шакро Молодого не признал вину в участии в преступной группе
Из трех арестованных офицеров их носил только экс-первый замглавы главка СК по столице Денис Никандров. Кроме него в СИЗО оказались два полковника — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, а также его бывший заместитель Александр Ламонов.

Они, как считает следствие, приняли от Шакро Молодого взятку в размере пятисот тысяч евро за смягчение обвинения другому криминальному авторитету — Андрею Кочуйкову, известному как Итальянец.

Дело Шакро Молодого

Шакро Молодого арестовали в 2016 году по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements Жанны Ким. К криминальному авторитету обратилась дизайнер Фатима Мисикова, которая сказала, что Ким отказывается ей платить за проделанную работу.

Конфликт между женщинами обернулся стрельбой перед рестораном на Рочдельской улице. Во время попыток сторон выяснить отношения погибли два человека.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
США ввели санкции против 10 воров в законе из бывшего СССР
Всего по делу проходят четырнадцать человек: двое попали под суд посмертно, одиннадцать обвиняемых, включая Шакро Молодого и  его близкого друга Кочуйкова, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, находится под домашним арестом.

Пресненский суд Москвы 26 декабря приговорил к реальным срокам трех бывших полицейских, которые, как считает следствие, даже не пытались предотвратить перестрелку. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Оперуполномоченного Ильдара Шакирова приговорили к трем годам и шести месяцам заключения, участкового Рината Зинатуллина и его сослуживца Шакирова Дениса Ромашкина — к двум и четырем годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил им несколько лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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