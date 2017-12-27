Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Москве Лефортовский суд санкционировал арест экс-главы следственного управления СК России по ЦАО Москвы, начальника правового отдела "Роснефти" Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.

"Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года", — сказала судья Елена Галиханова.

Защита Крамаренко намерена обжаловать арест своего клиента.

"Мы просили домашний арест в московской квартире. Следователь, прося об аресте, назвал стандартный набор обоснований. В остальном — без комментариев", — заявила адвокат Елена Федулова.

"Роснефть" дистанцируется

На процесс по аресту не пустили СМИ, так как он был закрытым. После ареста на кроссовках Крамаренко были шнурки, хотя обычно перед тем, как отправить человека в изолятор временного содержания или следственный изолятор, их снимают.

В "Роснефти" подтвердили, что Крамаренко действительно ее сотрудник. От других комментариев отказались, мотивировав это тем, что арестованный проходит по делу, которое никак не связано с компанией.

"Дело, по которому совершается процессуальное действие, не имеет никакого отношения ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании", — сказал вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

От работы в СК до СИЗО

Он не уточнил должность Крамаренко, отметив лишь, что в компании Крамаренко занимался вопросами безопасности.

Крамаренко сделал неплохую карьеру в Следственном комитете, дослужившись до главы следственного управления Москвы по Центральному административному округу.

Эту должность Крамаренко оставил после того, как было возбуждено дело о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого. В марте этого года он устроился на работу в "Роснефть".

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко по этому делу ранее допрашивали в качестве свидетеля. При этом он "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах".

Из трех арестованных офицеров их носил только экс-первый замглавы главка СК по столице Денис Никандров. Кроме него в СИЗО оказались два полковника — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, а также его бывший заместитель Александр Ламонов.

Они, как считает следствие, приняли от Шакро Молодого взятку в размере пятисот тысяч евро за смягчение обвинения другому криминальному авторитету — Андрею Кочуйкову, известному как Итальянец.

Дело Шакро Молодого

Шакро Молодого арестовали в 2016 году по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements Жанны Ким. К криминальному авторитету обратилась дизайнер Фатима Мисикова, которая сказала, что Ким отказывается ей платить за проделанную работу.

Конфликт между женщинами обернулся стрельбой перед рестораном на Рочдельской улице. Во время попыток сторон выяснить отношения погибли два человека.

Всего по делу проходят четырнадцать человек: двое попали под суд посмертно, одиннадцать обвиняемых, включая Шакро Молодого и его близкого друга Кочуйкова, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Кочуйкова, находится под домашним арестом.

Пресненский суд Москвы 26 декабря приговорил к реальным срокам трех бывших полицейских, которые, как считает следствие, даже не пытались предотвратить перестрелку. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

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