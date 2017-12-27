Глава СК взял на контроль проверку сюжета о мошенничестве с жильем стариков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин взял на контроль ход проверки по информации СМИ о мошенничестве с жильем пенсионеров в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилых жителей столицы. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным", — сказала Петренко.
По ее словам, глава СК поручил тщательным образом проверить изложенные в сюжете обстоятельства и дать правовую оценку всем действиям, которые стали причиной лишения людей жилья.