Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в Петербурге направлены в городские больницы, один из них в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

"Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый — в Александровской больнице, в Мариинской — четыре человека. В Елизаветинской больнице — два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести", — написал он в своем микроблоге в Twitter

Кибитов отметил, что со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи.

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