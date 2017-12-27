Следствие проверит все возможные версии инцидента в магазине в Петербурге

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следователи проверят все возможные версии при поиске причин взрыва неустановленного предмета в магазине в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как ранее сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. В результате происшествия госпитализированы 4 человека. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Следствие проверит все возможные версии произошедшего", — сказала Петренко.