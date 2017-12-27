Следствие проверит все возможные версии инцидента в магазине в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следователи проверят все возможные версии при поиске причин взрыва неустановленного предмета в магазине в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как ранее сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. В результате происшествия госпитализированы 4 человека. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Следствие проверит все возможные версии произошедшего", — сказала Петренко.

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