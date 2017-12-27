Петербургский магазин "Перекресток" закрыли после взрыва

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Полицейский рядом с супермаркетом Перекресток, где прогремел взрыв, Санкт-Петербург. 27 декабря 2017

Полицейский рядом с супермаркетом Перекресток, где прогремел взрыв, Санкт-Петербург. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Магазин "Перекресток" в Петербурге, в котором произошел взрыв, закрыт, покупатели и персонал эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.

"В настоящий момент магазин закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет", — сообщили в компании.

В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел хлопок. По данным СК, госпитализированы четыре человека, источник сообщал о десяти пострадавших.