Петербургский магазин "Перекресток" закрыли после взрыва

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Магазин "Перекресток" в Петербурге, в котором произошел взрыв, закрыт, покупатели и персонал эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.
"В настоящий момент магазин закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет", — сообщили в компании.
В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел хлопок. По данным СК, госпитализированы четыре человека, источник сообщал о десяти пострадавших.