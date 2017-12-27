Баррикады "Меньшевика": что творилось у кондитерской фабрики после стрельбы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Выстрелы из карабина "Сайга" по толпе, полицейский спецназ и выпрыгивающие из окон люди — самую настоящую бойню на юго-востоке Москвы в среду устроил экс-директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. В результате перестрелки погиб человек.

Как в боевиках

Появлялась информация даже о захвате заложников и раненых, но ее вскоре опровергли. Чтобы обезвредить стрелка, к месту ЧП стянули главные силы столичной полиции, однако тому все же удалось уйти незамеченным. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Сегодня в районе девяти утра рабочие кондитерской фабрики "Меньшевик", а также обитатели расположенного напротив нее Центра социальной адаптации имени Глинки (ЦСА) услышали ружейные выстрелы. В течение часа на место ЧП съехались сотрудники всех экстренных служб города и журналисты. Приехал сам начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Юрий Баранов. Через какое-то время подтянулись зеваки. "Я живу неподалеку, услышал по радио, что на фабрике стреляли и взяли заложников, вот и решил пойти поглядеть на живое кино, — поделился с журналистами один из собравшихся. — Я все равно сейчас нахожусь на пенсии, что мне еще дома делать".

Около десяти утра на предприятии и прилегающей территории началась спецоперация по обезвреживанию стрелка. "Я возвращалась из магазина, но на подходе к дому меня остановили полицейские и сообщили, что проход закрыт, — рассказала журналистам жительница соццентра Галина. — А потом мне позвонил супруг и сказал, что час назад он слышал выстрелы и видел, как из окна второго этажа фабрики выпрыгнули два человека".

Спорная личность

Вскоре женщину, делившуюся подробностями утреннего инцидента, обступили репортеры, и в этот момент у нее зазвонил мобильный телефон. На другом конце провода ее муж Константин сообщал, что всех обитателей центра, а это где-то около 400 человек, закрыли в помещении и не выпускают на улицу. Журналисты пытались узнать что-то еще, но испуганная телекамерами "спикер" быстро ретировалась.

Вскоре выяснилось, что огонь из охотничьего карабина "Сайга" открыл экс-директор фабрики Илья Аверьянов. По данным столичного СК, он вступил в словесный конфликт с нынешним руководством, затем переросший в перестрелку. Аверьянов сделал несколько выстрелов и ранил охранника, который позже скончался. Предположительно, причиной инцидента мог стать финансовый спор.

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"Я очень много беседовал с Ильей о жизни и могу сказать, что он очень верующий и порядочный человек, — рассказал журналистам житель ЦСА Алексей Макартин. — Полтора года назад у меня возникли большие проблемы и я вынужден был поселиться в соццентре. Однажды ко мне подошел Аверьянов и предложил у него поработать плотником. Я согласился на его условия, и он предоставил мне комнату с душем и телевизором. Зарплату он мне платил всегда вовремя. Не знаю, почему он устроил стрельбу, но, видимо, были какие-то денежные долги. Может быть, из-за того, что на предприятии недавно случился пожар".

Впрочем, сами сотрудники фабрики еще задолго до инцидента отзывались о своем руководителе как о достаточно неуравновешенном человеке со сложным характером. Так, если верить комментариям бывших коллег Аверьянова, размещенным на портале orabote.top, в коллективе "Меньшевика" не один год назревали серьезные проблемы, а некоторые подчиненные даже жаловались на начальника в прокуратуру.

"Народ, бегите оттуда, — предупреждает экс-работник "Меньшевика", пожелавший остаться анонимным. — Кадровичка там тетка неадекватная. А директор вообще олень тот еще, его только в сани запрягать. На собеседовании рассказывал мне, как он своих детей воспитывает в Финляндии, в мороз в трусах они у него". Отзыв датирован 2013 годом.

"Внимательно читаю все отзывы и прекрасно понимаю всех, кто написал, — отмечает Вадим, отработавший под началом Аверьянова с октября 2011-го по апрель 2012-го. — Но дело-то не двигается с мертвой точки ни на миллиметр! Я знаю, что люди неоднократно обращались с жалобами на этого подонка в различные инстанции, в том числе в Генеральную прокуратуру и ФСБ, а результат? Результат нулевой! В чем причина, объяснять не хочу и не буду. Надеюсь, все это прекрасно понимают".

Охота на стрелка

После обеда к "Меньшевику" приехал спецназ. Официальный представитель МВД полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил обступившим его журналистам, что в данный момент на предприятии сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужб проводят мероприятия по задержанию стрелка, находящегося на фабрике. "Сейчас проводится зачистка, по результатам которой мы его обнаружим и задержим", — заявил Титов. Поиски осложнялись тем, что территория объекта, расположенного в промышленной зоне, довольно обширная, а рядом пролегает железная дорога.

Операция продолжалась около шести часов. Все это время журналисты и обитатели адаптивного центра, которые не могли туда попасть, находились в магазине, расположенном перед входом на предприятие. "Если бы я знал, что будет такое, то закупил бы в 100 раз больше беляшей и пирожков", — иронизировал продавец. Когда начало темнеть, с фабрики один за другим потянулись полицейские автомобили — операцию на территории "Меньшевика" свернули, не обнаружив Аверьянова. Сейчас его ищут по всей Москве. Известно, что стрелок оставил на месте происшествия свой карабин и незамеченным покинул фабрику.