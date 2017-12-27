Баррикады "Меньшевика": что творилось у кондитерской фабрики после стрельбы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Выстрелы из карабина "Сайга" по толпе, полицейский спецназ и выпрыгивающие из окон люди — самую настоящую бойню на юго-востоке Москвы в среду устроил экс-директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. В результате перестрелки погиб человек.
Как в боевиках
Сегодня в районе девяти утра рабочие кондитерской фабрики "Меньшевик", а также обитатели расположенного напротив нее Центра социальной адаптации имени Глинки (ЦСА) услышали ружейные выстрелы. В течение часа на место ЧП съехались сотрудники всех экстренных служб города и журналисты. Приехал сам начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Юрий Баранов. Через какое-то время подтянулись зеваки. "Я живу неподалеку, услышал по радио, что на фабрике стреляли и взяли заложников, вот и решил пойти поглядеть на живое кино, — поделился с журналистами один из собравшихся. — Я все равно сейчас нахожусь на пенсии, что мне еще дома делать".
Около десяти утра на предприятии и прилегающей территории началась спецоперация по обезвреживанию стрелка. "Я возвращалась из магазина, но на подходе к дому меня остановили полицейские и сообщили, что проход закрыт, — рассказала журналистам жительница соццентра Галина. — А потом мне позвонил супруг и сказал, что час назад он слышал выстрелы и видел, как из окна второго этажа фабрики выпрыгнули два человека".
Спорная личность
Вскоре выяснилось, что огонь из охотничьего карабина "Сайга" открыл экс-директор фабрики Илья Аверьянов. По данным столичного СК, он вступил в словесный конфликт с нынешним руководством, затем переросший в перестрелку. Аверьянов сделал несколько выстрелов и ранил охранника, который позже скончался. Предположительно, причиной инцидента мог стать финансовый спор.
Впрочем, сами сотрудники фабрики еще задолго до инцидента отзывались о своем руководителе как о достаточно неуравновешенном человеке со сложным характером. Так, если верить комментариям бывших коллег Аверьянова, размещенным на портале orabote.top, в коллективе "Меньшевика" не один год назревали серьезные проблемы, а некоторые подчиненные даже жаловались на начальника в прокуратуру.
"Внимательно читаю все отзывы и прекрасно понимаю всех, кто написал, — отмечает Вадим, отработавший под началом Аверьянова с октября 2011-го по апрель 2012-го. — Но дело-то не двигается с мертвой точки ни на миллиметр! Я знаю, что люди неоднократно обращались с жалобами на этого подонка в различные инстанции, в том числе в Генеральную прокуратуру и ФСБ, а результат? Результат нулевой! В чем причина, объяснять не хочу и не буду. Надеюсь, все это прекрасно понимают".
Охота на стрелка
После обеда к "Меньшевику" приехал спецназ. Официальный представитель МВД полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил обступившим его журналистам, что в данный момент на предприятии сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужб проводят мероприятия по задержанию стрелка, находящегося на фабрике. "Сейчас проводится зачистка, по результатам которой мы его обнаружим и задержим", — заявил Титов. Поиски осложнялись тем, что территория объекта, расположенного в промышленной зоне, довольно обширная, а рядом пролегает железная дорога.