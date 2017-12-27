В Нальчике эвакуировали почти 80 человек из-за пожара в многоэтажке

НАЛЬЧИК, 27 дек — РИА Новости. Пожарные эвакуировали около 80 жильцов многоэтажного дома в Нальчике, где загорелась квартира на пятом этаже, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 17.27 мск среды поступило сообщение, что на улице Гагарина в Нальчике горит квартира на пятом этаже девятиэтажного дома на площади 40 квадратных метров. Из дома эвакуировано 78 человек, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 27 человек и семь единиц техники. Количество пострадавших уточняется.