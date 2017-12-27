В ЯНАО уточнили число чиновников, получивших взыскание после речи школьника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек — РИА Новости. Сотрудников администрации Нового Уренгоя в ЯНАО, получивших взыскание после проверки, связанной с вызвавшим резонанс выступлением местных гимназистов в немецком бундестаге, оказалось пятеро, а не четверо, как сообщалось ранее, уточнили РИА Новости в муниципалитете.
В среду в информационно-аналитическом управлении администрации города рассказали РИА Новости о четырех сотрудниках администрации, получивших выговоры и замечания, среди которых оказались два заместителя главы муниципалитета, а также двое представителей указанного управления.
Позже в муниципалитете добавили, что в общей сложности дисциплинарные взыскания коснулись пяти чиновников.
"К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен… начальник городского департамента образования", — сообщили РИА Новости в администрации, пояснив, что служебная проверка исполнения должностных обязанностей была проведена по поручению губернатора региона Дмитрия Кобылкина.
"До 31 декабря 2017 года за каждым членом правительства ЯНАО будет закреплена обязанность лично координировать и контролировать проведение международных мероприятий и осуществление международных связей в курируемых сферах", — добавил собеседник агентства.
Выступление школьника вызвало широкий общественный резонанс в России. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься "упражнениями в плане человеконенавистничества".