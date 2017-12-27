В ЯНАО уточнили число чиновников, получивших взыскание после речи школьника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек — РИА Новости. Сотрудников администрации Нового Уренгоя в ЯНАО, получивших взыскание после проверки, связанной с вызвавшим резонанс выступлением местных гимназистов в немецком бундестаге, оказалось пятеро, а не четверо, как сообщалось ранее, уточнили РИА Новости в муниципалитете.

В среду в информационно-аналитическом управлении администрации города рассказали РИА Новости о четырех сотрудниках администрации, получивших выговоры и замечания, среди которых оказались два заместителя главы муниципалитета, а также двое представителей указанного управления.

Позже в муниципалитете добавили, что в общей сложности дисциплинарные взыскания коснулись пяти чиновников.

"К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен… начальник городского департамента образования", — сообщили РИА Новости в администрации, пояснив, что служебная проверка исполнения должностных обязанностей была проведена по поручению губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

В администрации также подчеркнули, что до конца года в регионе будет разработан нормативный правовой акт, направленный на усовершенствование организации международной деятельности.

"До 31 декабря 2017 года за каждым членом правительства ЯНАО будет закреплена обязанность лично координировать и контролировать проведение международных мероприятий и осуществление международных связей в курируемых сферах", — добавил собеседник агентства.

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления в парламенте ФРГ учащегося новоуренгойской гимназии Николая Десятниченко, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник рассказал, что посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Выступление школьника вызвало широкий общественный резонанс в России. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься "упражнениями в плане человеконенавистничества".