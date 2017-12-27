"Экипаж" прорвавшегося через российскую границу микроавтобуса сдался

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Мужчины, находившиеся в микроавтобусе, который прорвался через границу РФ из Финляндии на таможенном посту "Торфяновка", сдались властям, сообщил РИА Новости представитель СК на транспорте по Северо-Западу.

Ранее в СЗТУ сообщили, что микроавтобус прошел погранконтроль, был направлен на таможенный контроль, но водитель скрылся, вытолкнув из машины сотрудника таможни. Позже был обнаружен брошенный микроавтобус. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

"Они явились в таможенный отдел и готовы давать показания", — сказал собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, один из мужчин – россиянин Николай Шуляр, второй – гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен.