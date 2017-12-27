Судебные приставы не пострадали при стрельбе на фабрике "Меньшевик"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судебные приставы, приехавшие на фабрику "Меньшевик" в Москве для взыскания 3,3 миллиона рублей долга, не пострадали при стрельбе на предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФССП России.

Исполнительное производство о взыскании свыше 3,3 миллиона рублей задолженности с ООО "КФ Меньшевик" в пользу ООО "Денэм холл" было возбуждено в Даниловском отделе судебных приставов.

"Двадцать седьмого декабря 2017 года судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП России по Москве, с участием представителя взыскателя и двух понятых, был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения. В ходе исполнительных действий сотрудники УФССП России по Москве и лица, участвовавшие в исполнительных действиях, не пострадали", — сообщили в управлении.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

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