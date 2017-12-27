Защита экс-главы СУСК по ЦАО Москвы Крамаренко намерена обжаловать арест

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Защита начальника правового отдела "Роснефти", экс-главы следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко намерена обжаловать его арест, сообщила РИА Новости адвокат Елена Федулова.

В среду Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого до 15 февраля 2018 года.

"Мы обжалуем данное решение. Мы просили домашний арест в московской квартире. Следователь, прося об аресте, назвал стандартный набор обоснований. В остальном — без комментариев", — сказала Федулова.

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел "Роснефти".

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко был допрошен по делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Такие погоны из трех арестованных офицеров носил лишь бывший первый замглавы главка СК по Москве Денис Никандров. Помимо последнего, в СИЗО оказались два полковника — руководитель управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

По версии следствия, они получили взятку от "криминального авторитета" Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).