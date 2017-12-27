Под Саратовом закрыли подпольное производство алкоголя и сигарет

Изъятая алкогольная и табачная продукции подпольного цеха в селе Черкасское в Вольском районе. 27 декабря 2017

Изъятая алкогольная и табачная продукции подпольного цеха в селе Черкасское в Вольском районе. 27 декабря 2017

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольного производства алкогольной и табачной продукции в Саратовской области, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ведомства.

"В результате проверки частных нежилых помещений в селе Черкасское в Вольском районе установлен факт незаконного производства алкогольной продукции и табачных изделий. Из незаконного оборота изъяты технологическое оборудование, более 500 тысяч бутылок стеклянной тары, 14 тонн спирта, более 150 тысяч пачек табачной продукции, поддельные федеральные специальные марки", — говорится в сообщении.

Также оперативники в Черкасском обнаружили значительное количество нерасфасованных табачных изделий, свыше 40 тонн контрафактного бутилированного алкоголя и этикетки.

Кроме того, сотрудники ФСБ нагрянули в складские помещения в Ленинском районе Саратова, где изъяли 50 тонн спирта, 130 тысяч бутылок контрафактного алкоголя и 45 тысяч пачек сигарет, не имеющих маркировки либо маркированных поддельными федеральными специальными марками.

"В рамках совместных мероприятий с УФСБ России по Самарской области пресечен канал межрегиональной поставки со складских и производственных объектов, расположенных в Вольском районе, фальсифицированной алкогольной и табачной продукции", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.