На юге Москвы потушили пожар в ангаре

Ликвидация пожара в металлическом ангаре на юге Москвы. 27 декабря 2017

Ликвидация пожара в металлическом ангаре на юге Москвы. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Столичные спасатели ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на юге Москвы на площади тысяча квадратных метров, сообщается в Twitter столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о пожаре в металлическом ангаре на площади 400 квадратных метров по адресу: улица Нагорная, дом 10. Как отмечал источник в экстренных службах столицы, кровля горящего ангара обрушилась на площади 100 квадратных метров.

"Силами пожарно-спасательных подразделений в 17.05 возгорание было локализовано, а в 17.13 ликвидировано на площади в 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.