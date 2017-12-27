Установлена личность мужчины, напавшего на водителя "скорой" в Люберцах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правоохранители установили личность водителя иномарки, напавшего в ходе конфликта на водителя машины скорой помощи в подмосковных Люберцах, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские разыскивают водителя машины Volkswagen Touareg, который в ходе конфликта напал на водителя автомобиля скорой помощи в Люберцах.

"Установлен водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который причинил телесные повреждения водителю скорой помощи. Им оказался 42-летний местный житель… По факту произошедшего полицейскими проводится проверка", — сообщила Петрова.