Губернатор: первые выводы о причинах ДТП в Москве могут появиться в четверг

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Причины аварии с автобусом в Москве, при которой погибли четыре человека, будут известны в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Этим (выяснением причин) занимаются профессионалы, первые данные уже были буквально следующим утром. Думаю, что в ближайшее время будут (окончательные результаты)", — сказал он.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы – по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.