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Происшествия

Стрельба на фабрике "Меньшевик": директор убил охранника и сбежал

Сюжет:
Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (34)
16:3127.12.2017
(обновлено: 17:05 27.12.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСитуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов сегодня устроил стрельбу в здании предприятия. Один человек погиб. Спецназ прочесал всю территорию фабрики, но не нашел бизнесмена, в столице ввели план "Сирена". 

Что произошло

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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У полиции Москвы нет данных о заложниках на фабрике, где произошла стрельба
Как сообщает прокуратура, Аверьянов открыл огонь, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долги. Он достал карабин "Сайга" и несколько раз выстрелил. Погиб охранник Алексей Костиков, который пытался остановить злоумышленника. 

По неофициальной информации, подозреваемый взял в заложники несколько человек, однако полиция это не подтвердила. Как рассказал РИА Новости очевидец, из окон здания выпрыгнули два человека. 

В итоге силовики пошли на штурм, они несколько часов искали Аверьянова на территории предприятия площадью около 15 тысяч квадратных метров, однако не нашли его. Он успел сбежать до того, как полиция выставила оцепление. При этом оружие мужчина оставил, его уже изъяли. Подозреваемого ищут по всему городу. 

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

Версия директора

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суд рассматривает дело о банкротстве фабрики в Москве, где была стрельба
Аверьянов заявил, что применил оружие в целях обороны. Он также рассказал, что у него забрали предприятие против его желания. 

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь <…>. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — сообщил мужчина радиостанции Business FM.

Адвокат Аверьянова также настаивает на версии самообороны. Юрист добавил, что, по словам его клиента, в здание "в сопровождении судебного пристава незаконно проникли" около десяти человек с битами, которые затем открыли огонь. 

В Генпрокуратуре информировали, что Аверьянов несколько раз подавал заявления с жалобами на мошеннические действия.  

Банкротство фабрики

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Захвативший заложников на фабрике в Москве застрелил охранника
Аверьянов ранее обязался отдать здание фабрики компании "Денэм Холл" в счет погашения долга, пишет "Коммерсантъ". Этому кредитору предприятие задолжало более 140 миллионов рублей. Одним из учредителей "Денэм Холл" является Шамсутдин Раджабов. 

Восемнадцатого января Арбитражный суд Москвы рассмотрит его заявление о банкротстве "Меньшевика". Суд обязал представителей фабрики предоставить устав, бухгалтерский баланс с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме долга и об имуществе.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСитуация на Иловайской улице в Москве, где неизвестный открыл стрельбу. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ситуация на Иловайской улице в Москве, где неизвестный открыл стрельбу. 27 декабря 2017

Бывшие сотрудники отметили, что на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты и условиям для иногородних рабочих. 

"Меньшевик" основали в 1999 году, предприятие занимается производством кондитерских изделий для детей. Находится на улице Иловайская. 

Что известно о стрелке

Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Родственники рассказали о вспыльчивом характере экс-главы "Меньшевика"
Аверьянов закончил физфак МГУ, служил в армии. Бизнесом он начал заниматься с начала 1990-х — челноком возил из Турции жвачку, товары народного потребления, передает RT со ссылкой на родственников мужчины. 

Телеканал также выяснил, что Аверьянова в 1990-х — начале 2000-х называли "великим плагиатором" — он копировал кондитерские изделия известных фирм и выпускал их, слегка изменив название. Так, в 2000 году антимонопольное ведомство предписало компании "Меньшевик" прекратить продажу жвачки Life is… Life, которая, как установили эксперты, до степени смешения была похожа на продукцию Love is.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОцепление полиции на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Оцепление полиции на Иловайской улице. 27 декабря 2017

Близкие предпринимателя говорят, что бизнесмен отличается вспыльчивым характером, "мог устроить скандал из-за пустяка". 

По словам бывшего начальника службы безопасности одной из компаний бизнесмена, ранее Аверьянов употреблял "психотропные таблетки". При этом он подчеркнул, что директор "Меньшевика" не был склонен к насилию.

Интернет-поисковики при запросе "Илья Аверьянов Меньшевик" выдают несколько десятков страниц с отзывами, которые изобилуют негативными сообщениями людей, работавших на предприятии или пытавшихся туда устроиться.

О том, как развивалась ситуация на фабрике, читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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