Андрей Воробьев о ДТП с автобусом в Москве: трагический человеческий фактор

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Трагический человеческий фактор сыграл роль в аварии у метро "Славянский бульвар", где автобус въехал в подземный переход, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Днем в понедельник автобус, в 2016 году переданный в "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья, въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе столицы. Четыре человека погибли, 11 получили травмы. В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

"Получается, что да. Трагический, нелепый человеческий фактор", — сказал Воробьев РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах аварии.

Пресс-служба группы "ГАЗ" ранее сообщила, что эксперты компании-производителя автобуса проведут детальный осмотр машины для анализа технического состояния.