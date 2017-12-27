Прокуратура контролирует расследование убийства на фабрике "Меньшевик"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства человека на столичной фабрике "Меньшевик", сообщает ведомство.

"Прокурор города Москвы Владимир Чуриков взял на контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик", где сегодня был убит человек. Кроме того, прокуратурой города Москвы поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного сегодня СУО ЮВАО ГСУ СК РФ по Москве по факту убийства (часть первая статьи 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, в среду утром бывший хозяин фабрики, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на территории.

Как позже сообщило ГУМВД по Москве, спецназ проверил всю территорию фабрики, но подозреваемого не нашел, зона поиска была расширена.

Согласно данным радиостанции Business FM, бывшего хозяина "Меньшевика" зовут Илья Аверьянов, он утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. Судя по отзывам бывших сотрудников, на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.