В Калужской области будут судить врачей за убийство младенца в больнице

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Трое врачей предстанут перед судом в Калужской области по обвинению в убийстве младенца, для спасения жизни которого они не предприняли необходимых мер, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

В отношении двух врачей одной из районных больниц и сотрудника областной больницы, занимавшего руководящую должность, СК возбудил дело по статьям "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц" и "Соучастие в убийстве путем склонения, а также содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также обещания заранее скрыть следы преступления", отметили в ведомстве. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

"По версии следствия, 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни", — говорится в сообщении.

Согласно практике, обычно в таких случаях следствие возбуждает дело по статье по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

""Причинение смерти по неосторожности" неосторожно совершается — когда обвиняемый не желает наступления последствий, но они каким-то образом получаются. А здесь — умышленное преступление… У нас статья 20 Конституции говорит, что каждый имеет право на жизнь — независимо, сколько эта жизнь будет длиться… Я не знаю, сколько бы этот ребенок прожил. Но мы его право на жизнь защищаем", — пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова.

Мошкова добавила, что следствие не может раскрыть детали истории, так как судебное заседание будет с участием присяжных. По ее словам, обвиняемым избиралась мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Один из фигурантов уже не работает на прежнем месте, двое других продолжают трудиться на других должностях.

"Один из обвиняемых ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает следствие.

По данным СМИ, среди обвиняемых в убийстве 24-недельного ребенка — известный в Калужской области акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр Ругин. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в конце декабря 2015 года. В Жуковскую центральную районную больницу обратилась беременная женщина, которая пожаловалась на боли внизу живота. Якобы врачи больницы предложили ей госпитализацию, но женщина отказалась, а спустя два дня ее привезли в ЦРБ с родовыми схватками, и менее чем через час произошли преждевременные роды. Сообщается, что малыш самостоятельно не дышал и весил 640 граммов. Врачи районной больницы, согласно информации СМИ, консультировались по телефону с Ругиным, который сначала проходил свидетелем по делу, а затем стал обвиняемым в подстрекательстве к убийству, предложив записать ребенка мертворожденным.

С 1 января 2012 года в России действуют новые критерии рождения детей, которые были разработаны в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Согласно этим критериям, врачи должны бороться за жизнь малышей весом от 500 граммов.