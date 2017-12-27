СК в Кирове проверит данные о случае с ребенком, выставленным на улицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку после появления в региональных СМИ информации о том, что в Кирове мужчина выставил на улицу малолетнего ребенка в нижнем белье, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области.

В сюжете одного из местных телеканалов говорилось, что в микрорайоне Чистые пруды отчим выставил на мороз в одной майке трехлетнего пасынка. Ребенка спасла соседка, которая услышала его плач и вызвала скорую помощь и полицию. Мужчина, якобы находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог внятно объяснить свой поступок.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области проводится доследственная проверка по публикации СМИ о совершении неправомерных действий в отношении малолетнего мальчика …, в рамках которой всесторонне будут изучены обстоятельства произошедшего и предприняты все необходимые меры для защиты ребенка", — говорится в сообщении.

В следственном управлении РИА Новости уточнили, что сейчас ребенок находится с мамой, он в безопасности. Семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.