В Петрозаводске нашли сбежавшую из дома калининградскую школьницу

КАЛИНИНГРАД, 27 дек — РИА Новости. Школьницу, сбежавшую из дома в Калининградской области, нашли в столице Карелии, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

С сообщением о пропаже 17-летней жительницы Гвардейского района Калининградской области в дежурную часть отдела полиции родственники обратились 25 декабря. По их словам, около 9 утра она ушла из дома и пропала. Сотрудники полиции выяснили, что из дома девушка взяла мобильный телефон, российский паспорт и некоторые вещи. По предварительным данным, она неоднократно говорила, что хочет жить самостоятельно.

"Полицейские установили, что девушка покинула Калининградскую область, а одним из пунктов ее назначения значился город Петрозаводск. Оперативники калининградского уголовного розыска оповестили своих коллег из Карелии, направили им ориентировку. Утром 26 декабря сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте встретили девушку на железнодорожном вокзале, когда она выходила из поезда", — сообщило калининградское УМВД.

Полицейские сообщили родственникам беглянки, что она невредима и находится под присмотром. До приезда родственников девушка будет находиться в Петрозаводске, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, добавили в ведомстве.