После прорыва автомобиля через границу с Финляндией возбуждено дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни, после того как на таможенном посту "Торфяновка" автомобиль прорвался через границу на территорию РФ из Финляндии, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, в среду утром сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье находился пассажир — гражданин Финляндии 1982 года рождения. Во время досмотра автомобиль под управлением мужчины 1980 года рождения направился в сторону выезда с таможенного поста и, не совершив поворот в нужную сторону, сбил шлагбаум и выехал с территории поста "Торфяновка".

"Водитель транспортного средства, не прекращая движение, направил в сторону сотрудника таможни предмет внешне похожий на пистолет, под угрозой которого потребовал от сотрудника покинуть транспортное средство. В завязавшейся с пассажиром борьбе сотрудника таможни вытолкнули из движущегося автомобиля, в результате чего он получил незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

В следственном управлении сообщают, что в настоящее время личности подозреваемых и местонахождение автомобиля установлены. Проводится поиск подозреваемых, а также установление всех обстоятельств происшедшего.