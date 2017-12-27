Экс-директор "Меньшевика" устроил стрельбу и скрывается от спецназа

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция и Росгвардия продолжают "зачистку" фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где экс-директор предприятия устроил стрельбу. Сам мужчина пока не обнаружен, ситуация находится под личным контролем прокурора города.
Ранее с экс-директором фабрики удалось связаться радиостанции Business FM, в беседе с которой мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. В результате стрельбы погиб один человек.
Как выяснилось, "Меньшевик" — проблемная фабрика: в январе арбитражный суд Москвы будет рассматривать заявление о ее банкротстве.
Экс-хозяин фабрики
В настоящее время, как указывают в ведомстве, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
"Информацию о погибшем могу подтвердить. По раненым не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сообщил официальный представитель столичной полиции Юрий Титов в эфире телеканала "Россия 24".
В то же время к проходной фабрики подъехала скорая помощь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Территория самой фабрики оцеплена, медики прошли за оцепление. На парковке перед входом помимо скорой помощи большое количество полицейских машин, журналисты и зеваки.
По его словам, у него при себе было оружие, и он "одного застрелил, к сожалению". "Вот такая вот история… Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил", — заявил мужчина.
Зачистка
По последней информации, полученной РИА новости из источника в правоохранительных органах столицы, устроивший стрельбу мужчина остается на территории предприятия, спецназ пока его не обнаружил.
Проблемы "Меньшевика"
Арбитражный суд Москвы 18 января будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики, это следует из материалов в базе суда.
Суд обязал руководство фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.
О непростой ситуации на фабрике в последние годы рассказывают ее сотрудники в своих отзывах в интернете, в частности, они пишут о проблемах с выплатой зарплаты и плохими условиями для иногородних рабочих.