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Происшествия

Экс-директор "Меньшевика" устроил стрельбу и скрывается от спецназа

15:2427.12.2017
(обновлено: 16:31 27.12.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСитуация на Иловайской улице в Москве, где неизвестный открыл стрельбу. 27 декабря 2017Ситуация на Иловайской улице в Москве, где неизвестный открыл стрельбу. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция и Росгвардия продолжают "зачистку" фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где экс-директор предприятия устроил стрельбу. Сам мужчина пока не обнаружен, ситуация находится под личным контролем прокурора города.

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Источник: устроивший стрельбу на фабрике в Москве остается на территории

Ранее с экс-директором фабрики удалось связаться радиостанции Business FM, в беседе с которой мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. В результате стрельбы погиб один человек.

Как выяснилось, "Меньшевик" — проблемная фабрика: в январе арбитражный суд Москвы будет рассматривать заявление о ее банкротстве.

Экс-хозяин фабрики

Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Адвокат устроившего стрельбу на фабрике в Москве назвал это самообороной
В среду около 9.00 мужчина устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик". "Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сообщил столичный главк Следственного комитета.

В настоящее время, как указывают в ведомстве, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Родственники рассказали о вспыльчивом характере экс-главы "Меньшевика"
Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате инцидента по меньшей мере два человека были ранены. Официально в полиции эти данные пока не подтвердили.

"Информацию о погибшем могу подтвердить. По раненым не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сообщил официальный представитель столичной полиции Юрий Титов в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время к проходной фабрики подъехала скорая помощь, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Территория самой фабрики оцеплена, медики прошли за оцепление. На парковке перед входом помимо скорой помощи большое количество полицейских машин, журналисты и зеваки.

Работа оперативных служб на месте стрельбы на фабрике Меньшевик
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Устроивший перестрелку экс-хозяин фабрики в Москве заявил, что его разорили
По данным Business FM, экс-директора фабрики зовут Илья Аверьянов. "Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — рассказал он радиостанции.

По его словам, у него при себе было оружие, и он "одного застрелил, к сожалению". "Вот такая вот история… Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил", — заявил мужчина.

Зачистка

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Полиция вошла в здание фабрики "Меньшевик" в Москве
Спустя некоторое время полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики и начали поиски стрелявшего.

По последней информации, полученной РИА новости из источника в правоохранительных органах столицы, устроивший стрельбу мужчина остается на территории предприятия, спецназ пока его не обнаружил.

Проблемы "Меньшевика"

Арбитражный суд Москвы 18 января будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики, это следует из материалов в базе суда.

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суд рассматривает дело о банкротстве фабрики в Москве, где была стрельба
"Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом", — отмечается в решении суда. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

Суд обязал руководство фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

О непростой ситуации на фабрике в последние годы рассказывают ее сотрудники в своих отзывах в интернете, в частности, они пишут о проблемах с выплатой зарплаты и плохими условиями для иногородних рабочих.

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Прокурор Москвы взял под личный контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик"
Интернет-сайты по запросу "Илья Аверьянов Меньшевик" выдают несколько десятков страниц с отзывами, которые изобилуют негативными сообщениями людей, работавших там или пытавшихся устроиться на предприятие. В одном из них автор пишет, что у "Меньшевика" много разных названий, и предостерегает о возможных проблемах при найме.

За развитием ситуации на фабрике "Меньшевик" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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