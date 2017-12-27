Суд подтвердил продление ареста водителя сотрудника ФСБ по делу Захарченко

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста водителя семьи сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья в среду.

Таким образом, Виктор Клуженков останется под стражей до 21 марта 2018.

На данный момент в рамках дела проведено более 80 допросов свидетелей, более 20 обысков, в территориальные органы Росреестра направлено около 50 запросов, назначены биологическая и почерковедческая экспертизы, ведется поиск имущества Сенина. Срок предварительного следствия по делу продлен до 8 апреля 2018 года.

Ранее Басманный суд санкционировал арест Клуженкова в рамках дела полковника Захарченко по обвинению в пособничестве посредничества во взяточничестве. Он работал на семью сотрудника ФСБ неофициально.

Полковнику ФСБ Сенину вменяется посредничество в передаче взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина Дмитрию Захарченко. Следствие считает, что водитель семьи сотрудника ФСБ помогал ему в этом, а также помог скрыться от следствия. Полковнику Сенину, который объявлен в розыск, также заочно предъявлено обвинение в самовольном оставлении места службы (статья 337 УК РФ).

Вину в инкриминируемом преступлении водитель не признает.