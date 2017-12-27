Стали известны подробности обрушения трапа в "Пулково", где погибла девочка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Трап в аэропорту Пулково, при обрушении которого пострадали пожилая женщина с полуторогодовалой внучкой, впоследствии скончавшейся в больнице, включал самодельную деталь, которая не обеспечивала безопасность конструкции, сообщает в среду Северо-Западное управление на транспорте СК РФ.

Как сообщалось ранее, вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По этому факту было возбуждено два уголовных дела: о недоброкачественном ремонте и о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте… проведена трасологическая судебная экспертиза замененного работниками ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" узла — опорной оси верхней переходной площадки — и установлено, что последняя имеет принципиально другую конструкцию, чем предусмотрена заводом-изготовителем. Экспертизой установлено принципиальное отличие между оригинальным узлом и самодельным аналогом, что является явно недостаточным для обеспечения регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров, а также обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управление.

Как уточняет ведомство, в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") возбуждено уголовное дело по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, а в связи со смертью ребенка планируется перепредъявление обвинения на более тяжкое преступление", — информирует следственное управление.