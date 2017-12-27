Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Айманибанка

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего председателя правления обанкротившегося Айманибанка Игоря Волчихина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение районного суда", — сказала сотрудник пресс-службы.

Таким образом, Волчихин останется под арестом до 6 марта.

Айманибанк был создан в 1992 году в Республике Алтай, но до 2013 года работал над названием Алтайэнергобанк. После смены собственника и приоритетов развития офис переехал в Москву. Тогда же банк начал выдачу неименных кредитных карт в рамках потребительского экспресс-кредитования, автокредитования. Но в октябре прошлого года, как ранее сообщалось в СМИ, Банк России отозвал лицензию у Айманибанка за утрату капитала. В итоге, по данным АСВ, банк остался должен своим клиентам более 21,5 миллиарда рублей.