Источник: устроивший стрельбу на фабрике в Москве остается на территории

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (34)

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Силовики располагают данными, что устроивший стрельбу экс-директор фабрики "Меньшевик" скрывается на территории предприятия, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают искать Аверьянова. Он остается на территории", — сказал собеседник агентства, комментируя информацию СМИ о возможном бегстве подозреваемого в город.

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве, операцией руководит лично начальник столичного главка полиции генерал-лейтенант Олег Баранов.

По информации следствия, сегодня утром бывший хозяин фабрики, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на территории. Фабрику продолжает "зачищать" спецназ.

Согласно данным радиостанции Business FM, бывшего хозяина "Меньшевика" зовут Илья Аверьянов, он утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. Судя по отзывам бывших сотрудников, на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

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