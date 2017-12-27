Родственники рассказали о вспыльчивом характере экс-главы "Меньшевика"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Родственники рассказали о вспыльчивом характере устроившего стрельбу бывшего директора фабрики "Меньшевик", сообщается на сайте телеканала RT.

"Родственники бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявили RT, что у него было разрешение на оружие. При этом они отметили, что Аверьянов всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка", — говорится в сообщении телеканала.

Бывший начальник службы безопасности одной из компаний Ильи Аверьянова рассказал RT, что его работодатель ранее употреблял "какие-то психотропные таблетки". "Под таблетками его речь становилась более быстрой, движения — резкими. Не знаю, продолжал ли он употреблять препараты до настоящего времени. Но к насилию он склонен не был", — добавил он.

По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.

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