В Хакасии почти 300 домов остались без горячей воды из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Авария на теплотрассе оставила без горячей воды и теплоснабжения почти 300 домов и несколько социальных объектов в селе Подсинее в Хакасии, сообщает МЧС республики.

"В 15.00 (11.00 мск) 27.12.2017 г. поступило сообщение о том, что в связи с порывом на теплотрассе нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение в н.п. Подсинее МО Алтайский район. Под отключение попало 298 частных жилых домов (1775 человек) и 5 социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.

На месте работают бригады коммунальщиков и другие специалисты.

По данным синоптиков, в Хакасии держится комфортная погода от минус 1 градуса днем до минус 14 мороза ночью.