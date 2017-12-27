Спор из-за парковки в Иваново закончился стрельбой

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту и ударил его ножом в Иваново из-за разногласий о парковке машины, сообщает управление МВД региона.

Конфликт произошел днем в среду на улице 8 Марта.

"Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего отвезли в медучреждение. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.