Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (34)

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-директора московской фабрики "Меньшевик" пока не обнаружили, спецназ продолжает "прочесывать" территорию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Спецназ вошел в здание, но Илья Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведется его поиск", — сказал собеседник агентства.

По информации столичного главка СК, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.

Уже возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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