Руководство фабрики "Меньшевик" не обращалось за помощью к Титову

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководство фабрики "Меньшевик", где в среду произошла стрельба, не обращалось за помощью к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного.
"От "Меньшевика" у нас обращений не было", — сказал собеседник агентства.
По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.
На данный момент территория фабрики оцеплена. На месте работают следственно-оперативная группа и спецподразделения.