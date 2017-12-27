Руководство фабрики "Меньшевик" не обращалось за помощью к Титову

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (21)

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководство фабрики "Меньшевик", где в среду произошла стрельба, не обращалось за помощью к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного.

"От "Меньшевика" у нас обращений не было", — сказал собеседник агентства.

По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Погиб один человек.

На данный момент территория фабрики оцеплена. На месте работают следственно-оперативная группа и спецподразделения.

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