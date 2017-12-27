Найден автобус, на котором неизвестные прорвались в Россию из Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором двое прорвались через границу РФ из Финляндии на таможенном посту "Торфяновка", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в СЗТУ сообщили, что микроавтобус прошел погранконтроль, был направлен на прохождение таможенного контроля, но водитель скрылся.

"В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2.40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску нарушителей. Спустя некоторое время их автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, личности нарушителей установлены, их разыскивают.