Найден автобус, на котором неизвестные прорвались в Россию из Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором двое прорвались через границу РФ из Финляндии на таможенном посту "Торфяновка", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2.40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску нарушителей. Спустя некоторое время их автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, личности нарушителей установлены, их разыскивают.