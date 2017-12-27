Челябинский суд отложил рассмотрение апелляции экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек — РИА Новости. Челябинский облсуд в среду отложил до 11 января 2018 года рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного к девяти годам колонии за взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Суд города Озерск Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях посредством телемоста.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Цыбко по инициативе его адвоката отложили на 11 января на 10.30 (08.30 мск). Защитнику необходимо подготовить ходатайство о повторном исследовании ряда доказательств и ознакомить с этим ходатайством своего подзащитного", — рассказала собеседница агентства.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие. Кроме того, по версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких.