Кабардинский бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов

НАЛЬЧИК, 27 дек — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно руководителя коммерческого предприятия, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей, сообщает СК России.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ООО "Минерал Плюс" Анзор Кипов занизил в налоговых декларациях за май-декабрь 2015 года суммы акциза, подлежащего исчислению и уплате в бюджет РФ с хозяйственных операций по реализации произведенной алкогольной продукции. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей. Предпринимателю было предъявлено обвинение по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Приговором суда Кипову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 5 месяцев", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что следствие обеспечило возврат в бюджет часть суммы неуплаченного акциза в размере более 240 миллионов рублей.